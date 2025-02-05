معلومات عن الأسطورة رونالدو في عيد ميلاده الـ 40.. والدته أرادت إجهاضه.. سر لقب الدون.. حصد لقب أفضل لاعب بالعالم 5 مرات.. وأرقامه القياسية بأوروبا باقية رغم رحيله للدوري السعودي

يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء ، بعيد ميلاده الأربعين حيث ولد في 5 من فبرايرعام 1985.

رونالدو يعد أسطورة وأيقونة من أيقونات كرة القدم في المثابرة والتألق والاستمرارية على القمة في الملاعب رغم بلوغه الأربعين عاما، فهو لا يفكر في اعتزال كرة القدم ويتطلع للاستمرار لفترة أطول في الملاعب.

وتشير التقاير السعودية إلى أن الأسطورة رونالدو سيجدد تعاقده مع النصر لموسم آخر حيث يطمح في ختام مشواره بعالم الساحرة المستديرة إلى المشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2026.

رونالدو كتب حروف اسمه من ذهب في تاريخ كرة القدم بما قدمه ويقدمه بالملاعب فهو قدوة للكثير من الشباب سواء لاعبين أو الشباب بشكل عام فهو ليس لاعبا موهوبا وأسطوريا فقط بل يتمتع بشخصية مثقفة طموحة مثابرة لا توجد في الكثير من اللاعبين، وأصبح رمزًا للنجاح والطموح وأثرى عالم كرة القدم بإنجازات فردية وجماعية جعلت منه قدوة للجيل الجديد.

صاروخ ماديرا أمتع عشاق ومحبي كرة القدم بمهاراته وأهدافه الرائعة

رونالدو

من هو كريستيانو رونالدو؟



ولد كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو يوم 5 فبراير1985 في مدينة فونشال بالبرتغال ونشأ في أسرة كاثوليكية فقيرة لوالديه ماريا دولوريس وخوسيه دينيس أفير.

رونالدو هو الابن الرابع والأصغر ولديه أخ أكبر هو غو وأختان هما إلما وليليانا كاتيا.

والدته أرادت إجهاضه

وكشفت والدته في أحد التصريحات أنها أرادت إجهاض رونالدو بسبب الفقر وإدمان والده للكحول وإنجابها عددًا كبيرًا من الأطفال بالفعل لكن طبيبها رفض إجراء العملية.

نشأة كريستيانو رونالدو بكرة القدم



بدأ كريستيانو رونالدو لعب الكرة في شوارع وأزقة ماديرا في البرتغال ثم كانت مسيرته الاحترافية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي عام 2002 وبعد عام واحد فقط انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وبرز نجم الدون في سماء أوروبا متوجا بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.

أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

وفي عام 2009 كان رونالدو بطل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم آنذاك عندما انتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مقابل 94 مليون يورو (80 مليون جنيه استرليني) وظل تسع مواسم.

ثم انتقل كريستيانو في عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو وهي أغلى صفقة لنادٍ إيطالي وللاعب يزيد عمره على 30 عامًا.

وعاد الدون إلى مانشستر يونايتد في عام 2021 وأنهى موسمه الكامل الوحيد كأفضل هداف قبل أن يفسخ عقده مع النادي في منتصف الموسم التالي وينتقل مع بداية عام 2023 إلى النصر.

رونالدو

سر لقب الدون

وسُمي رونالدو بـ"الدون" على اسم الممثل والرئيس الأمريكي رونالد ريجان الذي كان والده معجبًا به.

أهداف كريستيانو رونالدو

عدد الأهداف التي سجلها صاروخ ماديرا حتى الآن بلغ (923) هدفا.

سجل 590 هدفا بالقدم اليمنى وهي القدم الأساسية وسجل 178 هدفا بالقدم اليسرى وسجل 153 هدفا بالرأس وهدفين بأجزاء أخرى من الجسم وسجل 64 هدفا من الركلات الحرة وسجل 172 هدفا من ركلات الجزاء وسجل 69 هدفا من خارج منطقة الجزاء وسجل 618 هدفا من داخل منطقة الجزاء.



جوائز كريستيانو رونالدو



فاز كريستيانو رونالدو بالعديد من الجوائز الفردية طوال مسيرته وأبرزها 5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017 و4 جوائز كأفضل لاعب في أوروبا أعوام: 2008، 2014، 2016، 2017 و3 جوائز "ذا بيست" كما حصد 4 جوائز للحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا مواسم: 2007/2008، 2010 2011،2013،2014 2014،2015

وفاز بجائزة بوشكاش عام 2009.

أرقام رونالدو القياسية

ولا يزال يسيطر رونالدو على الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا رغم رحيله للدوري السعودي حيث لعب أكثر عدد من المباريات (183 مباراة) وسجل الأهداف (140 هدفا) والتمريرات الحاسمة (42 أسيست).

كما أن رونالدو يعتبر صاحب أكثر لاعب شارك في مباريات كأس أمم أوروبا (30 مباراة) والتمريرات الحاسمة (8) والأهداف (14)، فضلا عن المباريات الدولية (217 مباراة) والأهداف الدولية (135 هدفا).

كما يعتبر الدون أحد اللاعبين القلائل الذين خاضوا أكثر من 1200 مباراة احترافية، وهو أكبر عدد من المباريات للاعب في خط الهجوم، وسجل أكثر من 900 هدف رسمي في مسيرته الكروية مع النادي والمنتخب (923 هدفا حتى الآن)، مما يجعله أفضل هداف على الإطلاق.

رونالدو

البطولات التي حصل عليها رونالدو

الاسطورة كريستيانو رونالدو حصد العديد من البطولات المحلية والدولية والارقام القياسية.

كانت بداية ألقابه كأس السوبر البرتغالي مع لشبونة ثم الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، ثم فاز بـ3 ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكؤوس محلية أخرى.

كأس السوبر البرتغالي عام 2003 مع فريق سبورتينج لشبونة.

كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2004 مع مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي الممتاز مواسم: 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009 مع مانشستر يونايتد.

دوري أبطال أوروبا موسم: 2007/2008 مع مانشستر يونايتد.

كأس العالم للأندية عام: 2009 مع مانشستر يونايتد.

كأس رابطة المحترفين عامي: 2006 و2009 مع مانشستر يونايتد.

الدرع الخيرية الإنجليزية موسم: 2007/2008 مع مانشستر يونايتد.

دوري الدرجة الأولى الإسباني موسمي: 2011/2012، 2016/2017، مع ريال مدريد.

دوري أبطال أوروبا مواسم: 2013/2014، 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، مع ريال مدريد.

كأس العالم للأندية مواسم: 2015 و2017 و2018 مع ريال مدريد.

كأس إسبانيا موسمي: 2010/2011، 2013/2014 مع ريال مدريد.

كأس السوبر الإسباني عامي: 2012/2013، 2017/2018 مع ريال مدريد.

كأس السوبر الأوروبي مواسم: 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018 مع ريال مدريد.

أمم أوروبا عام 2016 مع منتخب البرتغال.

دوري الأمم الأوروبية عام: 2019 مع منتخب البرتغال.

الدوري الإيطالي مواسم: 2018/2019، 2019،2020 مع يوفنتوس.

كأس السوبر الإيطالي موسمي: 2018/2019، 2020/2021 مع يوفنتوس.

كأس إيطاليا موسم: 2020/2021 مع يوفنتوس.

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