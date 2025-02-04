رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، دفاعه عن الدوري السعودي للمحترفين، معتبرًا أنه لا يحصل على قيمته الحقيقية من قبل البعض.



وأجرى رونالدو مقابلة مع الصحفي إيدو أجيري عبر القناة السادسة الإسبانية، تزامنًا مع عيد ميلاده الأربعين، والذي سيكون غدًا الأربعاء، تحدث فيها عن العديد من الأمور.

الدوري السعودي



تحدث رونالدو عن انتقاله إلى النصر في يناير 2023، حيث أكد أنه يستمتع بالتجربة التي يعيشها في الدوري السعودي خلال المرحلة الحالية.

وقال النجم البرتغالي: "أستمتع حقًا بهذه التجربة، أشعر براحة كبيرة مع عائلتي هنا، أنا شخص يحب التحديات، ويحب الأشياء الجديدة، ولا تخيفني التحديات الكبيرة".

وأضاف: "لم تكن تجربة الذهاب إلى السعودية توقظني طوال الليل، كنت أعرف الدوري السعودي بسبب وجود العديد من اللاعبين البرتغاليين فيه".

وأردف: "لم أكن أتوقع أن يتطور الدوري السعودي بهذه السرعة، ولكنني كنت أعلم أنه سيكون على أعلى مستوى، كما هو الحال الآن".

واستطرد: "من الواضح أن الدوري الأمريكي أسوأ من الدوري السعودي، الأشخاص الذين يتحدثون لا يعرفون ما يتحدثون عنه، فقط الأشخاص الذين يلعبون يعرفون ذلك".

المقارنة بين الدوري السعودي والأمريكي

المقارنة بين الدوريين السعودي والأمريكي أعادت إلى الأذهان المقارنة الدائمة بين رونالدو وميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، وهو ما تحدث عنه النجم البرتغالي.

وعن ذلك، علق رونالدو: "كانت علاقتي بميسي جيدة للغاية، لقد عملت مترجمًا له في إحدى حفلات توزيع الجوائز، وكان ذلك لطيفًا".

وواصل: "لقد كان يعاملني دائمًا بشكل جيد، آمل أن نتمكن من رؤية أرقامنا تتكرر مرة أخرى، لكنني أرى أن الأمر صعب للغاية".

وكشف رونالدو عن الروتين اليومي لحياته في السعودية، قائلًا: "أستمتع بكرة القدم كل يوم، أستيقظ وأتناول الإفطار مع جورجينا وأتحدث معها، ثم أذهب للتدريب وأعود لتناول الطعام".

وتابع: "بعد ذلك، أذهب لإحضار الأطفال من المدرسة في بعض الأيام، ثم أخرج لتناول العشاء من وقت لآخر، إنه يوم عادي".

وواصل: "كل يوم أستيقظ وأنا راغب في التدريب وخوض المباريات، الرغبة لم تعد كما كانت من قبل، بل أصبحت أقل قليلًا، لكن ما يزال لدي الشغف".

واستدرك: "لا أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية بحماس كل يوم، هناك أيام تشعر فيها بتحسن أو بسوء، لكن الالتزام الذي أشعر به تجاه نفسي يجعلني أذهب".

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