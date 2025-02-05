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رياضة

أرقام خيالية لـ كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده الـ40

رونالدو
رونالدو

يكمل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عامه الـ40،  اليوم.  المسيرة الكروية للدون حافلة بإنجازات رائعة ترصدها فيتو في السطور التالية. 

أرقام رائعة في مسيرة رونالدو 

لعب رونالدو 1261 مباراة وسجل 923 هدفًا، وصنع 257 أسيست في مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

توزيع أهدافه في الأندية التي لعب لها:

ريال مدريد: 450 هدفًا، 120 أسيس
-مانشستر يونايتد: 145 هدفًا، 57 أسيست
البرتغال: 135 هدفًا، 37 أسيست
-يوفنتوس: 101 هدفًا، 20 أسيست
النصر: 87 هدفًا، 19 أسيست
سبورتينج لشبونة: 5 أهداف، 4 أسيست

كريستيانو رونالدو، واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، يمتلك سجلًا رائعًا من البطولات والجوائز الجماعية حيث توج بـ
1. دوري أبطال أوروبا: 5 مرات
2. كأس العالم للأندية: 4 مرات
3. أمم أوروبا: 1 مرة
4. دوري الأمم الأوروبية: 1 مرة
5. كأس العربية للأندية: 1 مرة

بالإضافة إلى 
1. الدوري الإنجليزي: 3 مرات
2. الدوري الإسباني: 2 مرة
3. الدوري الإيطالي: 2 مرة
4. كأس الرابطة الإنجليزية: 2 مرة
5. كأس إنجلترا: 1 مرة
6. كأس الدرع الإنجليزي: 1 مرة
7. كأس إيطاليا: 1 مرة
8. السوبر الأوروبي: 3 مرات
9. السوبر الإسباني: 2 مرة
10. السوبر الإيطالي: 2 مرة
11. السوبر البرتغالي: 1 مرة

هذه البطولات تجعل كريستيانو رونالدو واحدًا من أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ كرة القدم.

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