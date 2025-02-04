رونالدو: هناك مدربون لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم

أثنى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، قائلًا: "أنا أحب كارلو حقًا، فهو شخص رائع ورجل كرة قدم نبيل، لقد فزنا بالعديد من الأشياء معًا".

ودافع رونالدو عن أنشيلوتي في ظل الانتقادات التي يتعرض لها، قائلًا: "هذا هو الضغط في ريال مدريد عندما لا تفوز في نادٍ بهذا الحجم، وهو معتاد على ذلك".

وأكد رونالدو خلال مقابلة تلفزيونية مع الصحفي إيدو أجيري عبر القناة السادسة الإسبانية، تزامنًا مع عيد ميلاده الأربعين، الذي سيكون غدًا الأربعاء، أنه عمل مع بعض المدربين السيئين، حتى وصف بعضهم بأنهم لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم.

وقال رونالدو: "بعض المدربين سيئ للغاية، حتى إنهم لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم، ويعتقدون أنهم آخر مشروب كوكاكولا في الصحراء، لكنني اعتدت ذلك".

واستبعد كريستيانو رونالدو أن يكون مديرًا فنيًا بعد اعتزاله كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يفضل امتلاك أحد أندية كرة القدم.

وأتم: "لا أفكر في أن أصبح مدربًا، فأنا أرى أن هذا مستحيل تقريبًا، ولا أحب ذلك، أريد أن أفعل أشياء لا أتقنها وأحب أن أتعلمها، امتلاك نادٍ أمر أكثر منطقية، ولا أستبعده".

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