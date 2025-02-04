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رياضة

رونالدو يكشف سبب فشل انضمامه لنادي برشلونة في بداية مسيرته

رونالدو
رونالدو

 كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، كواليس عدم الانضمام لنادي برشلونة في بداية مسيرته الكروية.
وكشف رونالدو خلال مقابلة تلفزيونية مع الصحفي إيدو أجيري عبر القناة السادسة الإسبانية، تزامنًا مع عيد ميلاده الأربعين، الذي سيكون غدًا الأربعاء، أنه كان قريبًا من التوقيع لصالح برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد، عندما كان لاعبًا صغيرًا في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال رونالدو: "كان بإمكاني اللعب لبرشلونة، كنت مع شخص من النادي وأراد التعاقد معي، لكن هذا لم يحدث".

 

وعن سبب فشل الصفقة، قال رونالدو: "أرادوا التعاقد معي وضمي في العام التالي، ولكن مانشستر يونايتد تعاقد معي في ذلك الوقت".

 

وواصل النجم البرتغالي تعليقا عن حالة العداء التي جمعت بينه وبين جماهير برشلونة، عندما كان لاعبًا لفريق ريال مدريد: "الناس اليوم يقدرون تلك المواجهات الثنائية مع برشلونة، لقد كنا نعيش أسبوعًا في أجواء من التوتر الشديد قبل الكلاسيكو".

 

وشدد: "المشجعون والتلفزيون كانوا يتحدثون عن المباراة، مدريد وبرشلونة، كريستيانو وميسي، بيكيه وراموس، كان الأمر رائعًا، والمنافسة كانت صحية".

وعن خوض المباريات ضد برشلونة على ملعبه كامب نو، قال رونالدو: "كنت أحب اللعب وتسجيل الأهداف هناك، كان الملعب يشجعني".

وأضاف: "كانوا يطلقون صافرات الاستهجان ضدي، وكانت هناك هالة مختلفة، لم أكن أهتم بالإهانات، كنت أفكر فقط في تسجيل الأهداف لإسكات هؤلاء الناس، كنت أحب تسجيل الأهداف في كامب نو أكثر من البرنابيو".

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