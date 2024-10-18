الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رياضة

لعدم اكتمال النصاب، الجمعية العمومية بـ نادي الصيد تفوض مجلس الإدارة في اختصاصاتها

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية بـ نادي الصيد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية ل نادي الصيد، برئاسة المستشار إيهاب سعيد، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادي بالدقي.

واستمرت عملية التوقيع في كشوف التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنادي الصيد من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

الجمعية العمومية بـ نادي الصيد
الجمعية العمومية بـ نادي الصيد

وأكد المستشار إيهاب سعيد أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب توقيع 10 آلاف عضو من الذين لهم حق الحضور.

الجمعية العمومية بـ نادي الصيد
الجمعية العمومية بـ نادي الصيد

وشهدت الجمعية العمومية لـ نادي الصيد توقيع 2323 عضو فقط من أصل 99 ألف و276 عضوا ممن لهم حق التوقيع، وبالتالي لم تكتمل الجمعية وبناءا عليه تكليف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

الجمعية العمومية بـ نادي الصيد
الجمعية العمومية بـ نادي الصيد

نادي الصيد يحقق 44 مليون جنيه فائضا فى الميزانية

من ناحية أخرى، أعلن عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2023/2024 بفائض وصل إلى 44 مليون جنيه، ولأول مرة منذ 20 عاما.

الجمعية العمومية بـ نادي الصيد
الجمعية العمومية بـ نادي الصيد

وعلق المهندس عبد الله غراب رئيس النادي علي هذا الفائض قائلا: "تم توقيع الميزانية والحساب الختامي لنادي الصيد للعام المالي 2023 / 2024 والتي حققت فائضًا قدره 44 مليون جنيه مقارنة بفائض قدره 23 مليون للعام المالي 2022 / 2023".

الجمعية العمومية بـ نادي الصيد
الجمعية العمومية بـ نادي الصيد

وأضاف رئيس النادي: "هذه النتائج التي لم تتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا ستكون حافزًا لمجلس الادارة للاستمرار في البذل والعطاء خلال العام القادم لتحقيق نتائج أفضل بما يحقق طموحات وأهداف ووعود مجلس ادارة النادي لأعضائه المحترمين".

وتابع رئيس النادي" "اذكر دائمًا روح التعاون والعطاء من زملائي نائب الرئيس وأعضاء مجلس الادارة وتقديري للجهد المتميز للقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديري الأفرع والمستشار المالي ومراقب الحسابات وجميع العاملين بالادارات المختلفة بالنادي الذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الانجاز رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

نادي الصيد يحقق 44 مليون جنيه فائضا فى الميزانية بالعام المالي 2023/2024

غراب يستقبل الصبروط ويتفقدان نادي الصيد الرياضي بالدقي

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نادي الصيد يحقق 44 مليون جنيه فائضا فى الميزانية بالعام المالي 2023/2024

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