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رياضة

بحضور رئيس الاتحاد الدولي، ختام بطولة العالم للرماية على ميادين نادي الصيد

ختام بطولة العالم
ختام بطولة العالم للرماية على ميادين نادي الصيد

اختتمت مساء اليوم الأحد بطولة العالم لـ الرماية على الأطباق المروحية، والتي استضافتها مصر، على ميادين نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الحالي بمشاركة 300 رام ورامية من 19 دولة.

حضر حفل ختام بطولة العالم للرماية كلا من اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، وجون فرانسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية، وبيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وعبدالله غراب رئيس نادي الصيد.

ختام بطولة العالم للرماية على ميادين نادي الصيد
ختام بطولة العالم للرماية على ميادين نادي الصيد

من ناحية أخرى، ينطلق يوم الأربعاء المقبل ماراثون انتخابات الاتحادات الرياضية من خلال انتخابات اتحاد الرماية، والمقرر إقامتها في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر، وتنطلق في الـ11 صباحا.

ختام بطولة العالم للرماية على ميادين نادي الصيد
ختام بطولة العالم للرماية على ميادين نادي الصيد

صراع ثلاثي في انتخابات اتحاد الرماية

وتشهد انتخابات الرماية صراعا ثلاثيا على مقعد الرئاسة حيث يتنافس كل من، حازم حسني رئيس الاتحاد الحالي ومحمد الشاذلي ومصطفى حمدي.

ختام بطولة العالم للرماية على ميادين نادي الصيد
ختام بطولة العالم للرماية على ميادين نادي الصيد

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الرماية 19 هيئة لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور (50%+1).

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات

وانتهت الاتحادات الرياضية الأولمبية من الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات لدورة جديدة 2024 - 2028 والتي تقام بنظام الفردي والقائمة على حسب لوائح كل اتحاد رياضي. 

البداية من الاتحاد المصري للرماية الذي تجرى انتخاباته يوم الأربعاء 6 نوفمبر بنظام الفردي، ثم انتخابات الاتحاد المصري للفروسية بنظام القائمة المغلقة يوم الخميس 7 نوفمبر، على أن تقام انتخابات اتحاد ألعاب القوى يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024.

 

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الرماية بطولة العالم للرماية حازم حسني نادي الصيد عبد الله غراب

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