الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت  أسعار الذهب حالة من الاستقرار، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 داخل السوق المحلية


وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.  

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4560 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3990 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3420 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

 سعر جرام الذهب عيار 14، فقد سجل 2660 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

 سعر جرام الذهب عيار 12، فقد سجل 2280 جنيها للبيع.

الذهب اليوم - فيتو 
اسعار الذهب اليوم

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار  الذهب 
اسعار الذهب اليوم

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 يعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

 

سعر الذهب 
اسعار الذهب 

 

استخدامات الذهب 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2024

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الذهب الان سعر الذهب عيار18 سعر الذهب عيار21

مواد متعلقة

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2024
ads

الأكثر قراءة

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

ساعات تفصلنا عن نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

نتفليكس تقطع علاقتها بالمتحولة كارلا صوفيا بعد فضح عنصريتها

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

الموضوع بلطجة، علاء مبارك يهاجم ترامب بعد قراره بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على غزة

منوعات

المزيد

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

مصرع امرأتين ونزوح المئات في فيضانات بولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 125 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالسوق المحلية

سعر الدولار اليوم،تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

عباس شومان: المساكنة عين الظلم للمرأة وفيه إهدار لكرامتها وعفتها

من خواطر الشعراوي، مشهد لقاء المشركين ببعضهم يوم القيامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية