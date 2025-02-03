الإثنين 03 فبراير 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 3340 جنيها لهذا العيار

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب انخفاضا بنحو 10 جنيهات ببداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025 في السوق المحلية.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.  

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

 

الذهب - فيتو 
اسعار  الذهب - فيتو 

 

أسعار الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4458 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3900  جنيه للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3340 جنيها للبيع.

 

الذهب اليوم - فيتو 
اسعار الذهب اليوم - فيتو 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار  الذهب 
اسعار  الذهب 

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 يعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

سعر الذهب 
اسعار الذهب 

 

الذهب 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

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