الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الذهب النهاردة الأحد 2 فبراير 2025

سعرالذهب، فيتو
سعرالذهب، فيتو

سعر الذهب، شهد الذهب استقرارا بتعاملات اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 في السوق المحلية. 

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.   

 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات ؟ 

الذهب - فيتو 
سعر الذهب - فيتو 

سعر الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4457 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3342 جنيها للبيع.

 

الذهب اليوم - فيتو 
سعر الذهب اليوم - فيتو 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار الذهب - فيتو 
اسعار الذهب - فيتو 

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 يعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

الذهب 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الذهب الان سعر الذهب عيار18 سعر الذهب عيار21

مواد متعلقة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 1/2/2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في السعودية في تعاملات اليوم السبت 1 فبراير 2025

ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات السبت ،4457 جنيها لهذا العيار

كواليس ما بعد تثبيت الفائدة.. تباين أداء مؤشرات البورصة في أسبوع.. وخبير يكشف تأثير القرار على سوق المال

سعر الدولار النهارده السبت قبل ساعات من عودة البنوك إلى العمل

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 1 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع كبير.. سعر الجنيه الذهب السبت 1 فبراير 2025

أسعار الذهب في أول فبراير 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2025، رابط وخطوات الاستعلام

النيابة تستدعي شقيق موظف الأوبرا المتوفى غرقًا للمرة الثانية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2025 في هذا الموعد

شباب فيصل يتحدون النيران وينقذون 3 أطفال من شقة مشتعلة في برج سكني ( صور)

التشكيل الكامل للجنة الكرة بنادي الزمالك

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، بالاسم والرابط الرسمي

انفجار وحريق هائل في مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سحب كتاب كاملات عقل ودين من معرض الكتاب بسبب إثارة الجدل (صور)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 2 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ناد أوروبي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لأعمال إغاثية بغزة

مصرع شخص وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات الغزيرة في أستراليا

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها القمة.. 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الاحتفال بمولد "سيدي محمد البحر" بالقاهرة

المسارعة في الخيرات، تفسير الشعراوي للآية 61 من سورة المؤمنون (فيديو)

معنى مسغبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة البلد

المزيد
الجريدة الرسمية