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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “أسعار الذهب، وكذلك العملات الأجنبية مقابل الجنيه”.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎شزقسر-حترسفدودی FING: GOLD 5800 GOLL أسعار EHE الذهب والعصلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري: الذهب: أسعار أسعارالذهب: الدولار الأمريكي 50.35 اليورو: 51.99 الجنيه:الإسترليني: 62.48 ريال:سعودی 13.42 دينار كويتي: 163.07 درهم إماراتي 13.71 اليوان الصيني 6.94 عيار:24 4480 عيار:21 3920 عيار:18 3360 WWW.IDSC.GOV.EG الجنيه الذهب 31360 00000000‎"‎‎

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