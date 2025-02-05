مشاهير دولة القراءة، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء الموافق 6 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 ص، تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع، وما تيسر من سورتي القصص/ الشمس 30ق.

28: 8 ص، تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة السجدة 15ق.

41: 9 ص، تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل، وما تيسر من سورتي القمر والرحمن 15 ق

44: 9 الختمة المجودة ص، تلاوة للشيخ محمود على البنا، وما تيسر من سورتى النور/الفرقان 15ق.

17: 11 ص، تلاوة للشيخ فتحى المليجي، وما تيسر من سورة الأحقاف 15ق.

14: 12 قرآن بعد الظهر، تلاوة للشيخ عبد العاطي ناصف، وما تيسر من سورة النساء 30ق.

28: 13 قرآن قبل العصر، تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي، وما تيسر من سورتى سبأ/ فاطر 15 ق.

08: 14 قرآن قبل العصر، تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق.

أما الختمة المجودة تقدمها التلاوة د/5ق الساعة 15:18.

المصحف المجود للشيخ محمود خليل الحصري من سورتي الإنسان/ النبأ 29ق.

17:40 قرآن بعد المغرب، تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع، وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق.

19:00 قرآن بعد العشاء، تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل، وما تيسر من سورة غافر 30ق.

19:35 قرآن بعد العشاء، تلاوة للشيخ علي محمود، وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق.

20:40 قرآن بعد العشاء ، تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وما تيسر من سورة النور 15ق.

21:30 قرآن بعد العشاء، تلاوة للشيخ محمود علي البنا، وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق.

10.15 أمسية دينية مسجلة وتلاوة قرآنية مباركة للشيخ عزت السيد راشد.

وكلمة لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود وابتهالات دينية يقدمها المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، الأمسية من إعداد وتقديم الإذاعي الكبير محمد عبد الحق.

15: 11 مساءً قرآن السهرة، للشيخ محمد رفعت، وما تيسر من سورة المائدة 44ق.

24:15 بعد منتصف الليل، للشيخ فتحى المليجي، وما تيسر من سورة النحل 44ق.

01:34 بعد منتصف الليل، للشيخ عبدالرحمن الدروي، وما تيسر من سورة الصافات 15ق.

02:23 بعد منتصف الليل، للشيخ الشحات محمد أنور، وما تيسر من سورة القصص 15ق.

02:40 بعد منتصف الليل، للشيخ علي حجاج السويسي، وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.

02:53 بعد منتصف الليل، للشيخ منصور الشامي الدمنهوري، وما تيسر من سورة طه 15ق.

03:56 بعد منتصف الليل، للشيخ كامل يوسف البهتيمي، وما تيسر من سورة البقرة 30ق.

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