عامل متهم بالشروع في قتل زوجته بحدائق القبة: عايزة تخلعني

استمعت نيابة حدائق القبة لأقوال عامل متهم بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وقال المتهم إنه اكتشف أن زوجته تقيم ضده دعوى خلع فضلا عن دعوى نفقة، مشيرا إلى أنه حاول التصالح معها ولكنها كانت ترفض الرجوع اليه.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة انتظرها أمام المنزل وما أن رآها حتى طلب منها الرجوع إليه فرفضت وأصرت على طلبها فجرى وراءها في الشارع محاولا قتلها.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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