انتشار أسواق "اليوم الواحد" لتجوب القرى النائية بواحات الوادي الجديد

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة الوادي الجديد الخمس، طرح الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال "سوق اليوم الواحد"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتغطية احتياجات القرى من السلع الأساسية.



ويشهد سوق اليوم الواحد بمحافظة الوادي الجديد، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع توافر كميات كبيرة من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين في أنحاء مراكز المحافظة.

وتعمل محافظة الوادي الجديد على توفير السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق.



وحققت أسواق اليوم الواحد نجاحا لافتا يالوادي الجديد، بعد توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بتعميم تجربة "سوق اليوم الواحد" بكافة قرى ومراكز المحافظة، عقب تدشين محافظ الإقليم لفاعليات سوق اليوم الواحد بميدان الشعلة بمركز الخارجة.

ودشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، بمدينة موط بالسوق الحضارى بجوار موقف القرى الخط الغربي، حيث تم توفير الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والطيور والمنتجات اليدوية والمنزلية والسلع الغذائية والتموينية ومنتجات جميع القرى بأسعار تنافسية ومخفضة، لتلبية احتياجات الأهالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وشهد السوق إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بتوافر المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.



وأكد اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، أن إقامة هذه الأسواق تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف الى تحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في كافة أرجاء المركز، وأضاف أن الوحدة المحلية ستواصل تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري لتغطية مختلف القرى والتجمعات السكانية.

وقد عقد فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد بالمشاركة مع الغرفة التجارية اجتماع مع كبار التجار من مركزي الخارجة والداخلة؛ للتأكيد على ضرورة عدم رفع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، ووفرة المعروض من السلع الأساسية وإعلان أسعارها بشكل واضح، والتنسيق بين التجار لتنفيذ عروض وتخفيضات حقيقية تخدم المستهلكين وتحقق رواجًا بين التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير كافّة السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين بالتزامن مع استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم.

كما تم تنفيذ "سوق اليوم الواحد"، بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة والذي يشمل طرح كافّة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة. كما تواصل منافذ الوحدات المحلية بالداخلة طرح الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار مخفضة وسط إقبال المواطنين، كما تم تنظيم السوق بقرى المنيرة وبولاق بالخارجة، الذي يشمل طرح اللحوم الطازجة وكراتين البيض المدعم وكافّة السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وافتتح سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، "سوق اليوم الواحد" بالسوق الحضارى بالوحدة المحلية لقرى ذخيرة، يرافقه المهندس ماهر حسين نائب ثاني المركز، حيث تفقّد المنتجات المعروضة بالسوق والتي تضم سلعًا غذائية متنوعة، وأعمالًا حرفية ويدوية، ومواشي.

والتقى رئيس مركز بلاط مع المواطنين وتابع انتظام عمل السوق الذى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وأكد أن فتتاح السوق يأتى في إطار حرص محافظ الوادي الجديد على توفير السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما جرى تنفيذ مبادرة "سوق اليوم الواحد" بقرية أبو هريرة التابعة للمركز وسط إقبال وتوافد كبير من المواطنين، حيث يقام بكل قرية سوق يوم واحد فى الأسبوع، ضمن خطة المركز للتوسع فى مبادرة سوق اليوم الواحد المخفض وكان متوسط أسعار الفواكه والخضروات بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية

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