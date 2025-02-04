الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بواحة الفرافرة

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقف استلام مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة الفرافرة، موجهًا بسرعة نقل صفة التشغيل من الوحدات المحلية إلى الشركة مع توفير المقرات الإدارية اللازمة وتذليل كافّة العقبات لإتمام عملية الاستلام.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والوفد المرافق، وذلك خلال تواجده، اليوم الثلاثاء، بمركز الفرافرة، بحضور المهندس حسام أحمد رئيس القطاع بالوادي الجديد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

كما وجّه بإيجاد حلول عاجلة لتصريف المياه من محطة معالجة الصرف الصحي إلى الغابة الشجرية بقرية أبو منقار، حفاظًا على سلامة المحطة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد منشآت حياة كريمة بالفرافرة

وعلى صعيد متصل أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، زيارةٍ تفقّدية لمنشآت المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالفرافرة، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

حيثُ تفقّد الزملوط، عددًا من المنشآت بقرية أبو منقار، وتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالقرية، مُوجهًا بالاهتمام بجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

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