الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

سقوط تشكيل عصابي نسائي للنصب على المواطنين بالوادي الجديد

سقوط تشكيل عصابي
سقوط تشكيل عصابي

القت أجهزة الأمن بالوادى الجديد، القبض على تشكيل عصابى نسائى للنصب  والإحتيال على المواطنين.

نصب على المواطنين بالوادى الجديد 

كان مدير أمن الوادي الجديد تلقى اخطار يفيد ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من ربة منزل وابنتها بعد تخديرهما أثناء تنفيذ جلسة دجل وشعوذة  وفك أعمال السحر.

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وكشفت التحريات، بان المتهمتين أوهمتا ربة المنزل بقدرتهما على فك السحر وطلبتا المصوغات الذهبية الموجودة بالمنزل لاستكمال جلسة العلاج ومن خلال استخدام الحيلة نجحتا قى تخدير الضحايا ولاذتا بالفرار.

وأشارت التحريات، بان السيدتين كونا تشكيل عصابى نسائى للنصب والإحتيال على المواطنين، والقى رجال المباحث القبض عليهن وبحوزتهما المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة،وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهن.

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