سقوط تشكيل عصابي نسائي للنصب على المواطنين بالوادي الجديد

القت أجهزة الأمن بالوادى الجديد، القبض على تشكيل عصابى نسائى للنصب والإحتيال على المواطنين.

نصب على المواطنين بالوادى الجديد

كان مدير أمن الوادي الجديد تلقى اخطار يفيد ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من ربة منزل وابنتها بعد تخديرهما أثناء تنفيذ جلسة دجل وشعوذة وفك أعمال السحر.

وكشفت التحريات، بان المتهمتين أوهمتا ربة المنزل بقدرتهما على فك السحر وطلبتا المصوغات الذهبية الموجودة بالمنزل لاستكمال جلسة العلاج ومن خلال استخدام الحيلة نجحتا قى تخدير الضحايا ولاذتا بالفرار.

وأشارت التحريات، بان السيدتين كونا تشكيل عصابى نسائى للنصب والإحتيال على المواطنين، والقى رجال المباحث القبض عليهن وبحوزتهما المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة،وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.