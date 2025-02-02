محافظ الوادي الجديد يُشارك بمنتدى "توطين النباتات الطبية والعطرية"

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بمنتدى "توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية"، المنعقد بجامعة هليوبوليس بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء الجامعة والجمعية، ولفيفٌ من المحافظين، وممثلي عدد من المؤسسات المحلية والدولية، والأكاديميين، ورجال الأعمال.

وخلال كلمته، استعرض المحافظ جهود توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة والتوسع فيها بما يدعم استغلالها في الصناعات المختلفة ويعظم العائد الاقتصادي منها؛ تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي ودعم الاقتصاد الأخضر، كما عرض للفرص الاستثمارية المُتاحة، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة بلغ ما يقرب من ١٤ ألف فدان، وسيتم تخصيص منطقة متكاملة للزراعات العضوية والنظيفة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

ولَفَتَ محافظ الوادي الجديد، إلى أهمية المنتدى في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠. كما شهدت الفعاليات توزيع شهادات الكربون للمزارعين من مختلف المحافظات؛ تشجيعًا لتعزيز الممارسات البيئية الآمنة.

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