برلمان شباب الوادي الجديد رابع المحافظات بالنسخة الخامسة ببرنامج البرلمانات

فاز برلمان الشباب بمحافظة الوادي الجديد بالمركز الرابع على مستوى المحافظات المشاركة بالنسخة الخامسة من برنامج البرلمانات والمبادرات الشبابية تحت شعار "نتشارك" بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف والذي عقد بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك عن مبادرة (طفلك أمانة) - فئة الشباب والتي تستهدف الحد من العنف ضد الأطفال.

هذا فيما تم تقديم دعم مالي من اليونيسف بالإضافة لدعم مقدم من جمعية صناع الخير لمبادرة (بالمحبة نواجه التنمر) المقدمة من برلمان الطلائع؛ تقديرًا للمشاركة المتميزة وتحفيزًا للمبادرات الإبداعية.

نتائج تقييم النسخة الخامسة من برنامج نتشارك

وقد أسفر البرنامج عن فوز أفضل خمس مبادرات متميزتين، إحداهما لفئة النشء، المركز الأول "مبادرة كاريري محافظة الإسكندرية"، المركز الثاني "مبادرة هتعدي محافظة أسوان"، المركز الثالث "مبادرة مضاد تكنولوجي محافظة سوهاج"، المركز الرابع "مبادرة بإيديك تحلي محافظة القاهرة"، المركز الخامس "مبادرة السفير الأخضر محافظة مطروح".

كما نتج عن التقييمات من قبل لجنة التحكيم فوز خمس مبادرات لفئة الشباب، المركز الأول "مبادرة مأوي محافظة الجيزة"، المركز الثاني "مبادرة من غير قلق محافظة القاهرة"، المركز الثالث "مبادرة انكاتك محافظة الإسكندرية"، المركز الرابع "مبادرة طفلك أمانة محافظة الوادي الجديد"، المركز الخامس "مبادرة طفولتي محافظة كفر الشيخ".

وفي إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الشباب والنشء في التنمية المجتمعية ودعم المواهب والمبادرات الواعدة، أعلنت رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني عن أنه تم تخصيص جوائز لجميع المبادرات المشاركة وذلك تقديرًا للمشاركات المتميزة وتحفيزًا للمبادرات الإبداعية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أعلنت النائبة هيام الطباخ عن دعم ورعاية بعض المبادرات، وإعلان النائب مصطفي زمزم أن جميعة صناع الخير سوف تخصص دعم قيمة ١٠٠٠ كرتونة رمضان مخصصة لمبادرة "دفا" مقدمة من جمعية صناع الخير، كما أعلن بلال حبشى أن تم التواصل مع الجهات التنفيذية لتخصيص وحدة صحية لمحافظة شمال سيناء داعمًا لمبادرات المحافظة.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني- الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، بالتعاون مع منظمة يونيسف، عن نتائج تقييم النسخة الخامسة من برنامج البرلمانات والمبادرات الشبابية تحت شعار "نتشارك"، الذي يهدف إلى دعم المبادرات المجتمعية وتمكين الشباب والفتيات في مختلف المحافظات المصرية.

نُفذ البرنامج في 15 محافظة؛ أسوان، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديد، قنا، جنوب سيناء، شمال سيناء، الجيزة، القاهرة، القليوبية، دمياط، كفرالشيخ، الإسكندرية، ومطروح.

تمكين الشباب وتطوير استراتيجية الوزارة

أكد وزير الشباب والرياضة استمرار سياسة تمكين الشباب وتطوير استراتيجية الوزارة بما يتماشى مع تطلعاتهم، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب هو الأفضل لمستقبل البلاد.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن البرنامج يستهدف تعزيز مشاركة الشباب في المبادرات المجتمعية، ويعد أحد المشروعات التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال أنشطة وبرامج تدريبية مكثفة.

ولفت الوزير إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة الشباب في مثل هذه المبادرات، بهدف تطوير قدراتهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.

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