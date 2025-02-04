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رياضة

كأس مصر، بابا بادجي يقود هجوم المصري أمام وادي دجلة

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

كأس مصر، أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيلة فريقه، لمواجهة نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.

 

تشكيل المصري لمباراة وادي دجلة 


محمود  جاد  لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد دبش  ، عمرو سعداوي لخط الظهر،  سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو  ، حسين فيصل، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي  ، أحمد عيد  ، أحمد أيمن منصور، حسن علي، صلاح محسن،  يوسف الجوهري، خالد الغندور، جون ايبوكا،  ليستويل أمانكونا

 

 

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من السيد منير حكمًا للساحة، مصطفى عطية مساعدًا أول، أحمد عبد المنعم شعبان مساعدًا ثانيًا، محمد معاطي حكمًا رابعًا.

وتأهل وادي دجلة، إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على السكة الحديد، بهدف دون مقابل، في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري ضد وادي دجلة، مع البنك الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.

ويحتل المصري، المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتصدر وادي دجلة، جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة.

 

باللون السماوي، المصري يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد

عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي... أعلن النادي المصري عن قميصه الثالث للموسم الجديد ( القميص السماوي ) والذي تقدمه الشركة الراعية.


ويأتي اختيار هذا اللون للقميص الثالث لأبناء بورسعيد مستمدًا من البيئة الساحلية لمحافظة بورسعيد المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تعد المدخل الشمالي لقناة السويس

 

 

ويقام اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، المباراتان المؤجلتان من دور الـ32 بكأس مصر، حيث تجمع الأولى بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة، في تمام الثانية والنصف عصرًا، على ستاد السويس الجديد.

أما الثانية، يواجه من خلالها بيراميدز نظيره المنصورة، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوي.

وكانت قرعة كأس مصر وضعت بيراميدز في مسار والزمالك في مسار آخر حتى نهائي البطولة بعد تطبيق اللائحة بعدم مشاركة الأهلي لانسحابه بالموسم الماضي.

مسار الزمالك في كأس مصر حتي النهائي

دور الـ32: فاز الزمالك على أبو قير للأسمدة 2-0.

وتمثلت أبرز مفاجآت كأس مصر موسم 2024-2025 في تأهل تيم إف سي أحد أندية دوري القسم الثاني ب على حساب الاتحاد السكندري من دور الـ 32، بالإضافة لتأهل المقاولون أحد أندية دوري المحترفين على حساب بتروجيت بدور الـ 32 بركلات الترجيح.

نتائج مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 

بيراميدز ضد المنصورة  - تقام اليوم 4 فبراير  - 5:30 مساءً

بتروجيت × المقاولون العرب  - فوز المقاولون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي (انتهت)

إنبي × حرس الحدود - فوز إنبي 1-0  (انتهت) 

الإسماعيلي × طنطا 1-0 (انتهت)

غزل المحلة ضد سبورتنج  1-0 (انتهت)

فاركو × الترسانة - فوز فاركو 3-1  (انتهت)

البنك الأهلي × بترول أسيوط 1-0 (انتهت)

المصري ضد وادي دجلة   تقام اليوم 4 فبراير  - 2:30 مساءً

الزمالك ×  أبو قير للأسمدة 2-0 (انتهت)

مودرن سبورت ضد الشمس 5-2 (انتهت)

سموحة × منتخب السويس 1-0 (انتهت)

زد إي سي × ديروط  - فوز زد 3-1  (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 3-0 (انتهت) 

طلائع الجيش × الأولمبي - فوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 (انتهت)

الجونة × القناة  - فوز الجونة 2-0 (انتهت) 

الاتحاد السكندري ضد  تيم إف سي 0-2 (انتهت)

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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كأس مصر المصري البورسعيدي وادي دجلة علي ماهر

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