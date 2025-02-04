كأس مصر، تعادل المصري ووادي دجلة سلبيا بالشوط الأول

كأس مصر، تعادل فريق المصري البورسعيدي، ونظيره وادي دجلة سلبيا بالشوط الأول ضمن منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.

المصري ووادي دجلة

وجاء الشوط حماسيا من كلا الفريقين دون فاعلية على المرمى، وظهرت خطورة وادي دجلة على مرمى المصري ببعض الفترات، وفي الدقيقة السادسة أنقذ محمود جاد مرمى المصري بعد كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

تشكيل المصري لمباراة وادي دجلة

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيلة فريقه، لمواجهة نظيره وادي دجلة.

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، حسين فيصل، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، أحمد عيد ، أحمد أيمن منصور، حسن علي، صلاح محسن، يوسف الجوهري، خالد الغندور، جون ايبوكا، ليستويل أمانكونا

تشكيل وادي دجلة أمام المصري

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الكافي رجب، خط الدفاع: باستن - الشبيني - أبو الفتوح - دحروج، خط الوسط: كانو - وليد عادل - أحمد سكولز، خط الهجوم: عبد الله كامل - كريم سعيد - كريم حلاوة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من السيد منير حكمًا للساحة، مصطفى عطية مساعدًا أول، أحمد عبد المنعم شعبان مساعدًا ثانيًا، محمد معاطي حكمًا رابعًا.

وتأهل وادي دجلة، إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على السكة الحديد، بهدف دون مقابل، في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري ضد وادي دجلة، مع البنك الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.

ويحتل المصري، المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتصدر وادي دجلة، جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة.

باللون السماوي، المصري يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن النادي المصري عن قميصه الثالث للموسم الجديد ( القميص السماوي)، والذي تقدمه الشركة الراعية.



ويأتي اختيار هذا اللون للقميص الثالث لأبناء بورسعيد مستمدًا من البيئة الساحلية لمحافظة بورسعيد المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تعد المدخل الشمالي لقناة السويس.

مباريات كأس مصر

ويقام اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، المباراتان المؤجلتان من دور الـ32 بكأس مصر، حيث تجمع الأولى بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة، في تمام الثانية والنصف عصرًا، على ستاد السويس الجديد.

أما الثانية، يواجه من خلالها بيراميدز نظيره المنصورة، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوي.

وكانت قرعة كأس مصر وضعت بيراميدز في مسار والزمالك في مسار آخر حتى نهائي البطولة بعد تطبيق اللائحة بعدم مشاركة الأهلي لانسحابه بالموسم الماضي.

نتائج مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

بيراميدز ضد المنصورة - تقام اليوم 4 فبراير - 5:30 مساءً

بتروجيت × المقاولون العرب - فوز المقاولون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي (انتهت)

إنبي × حرس الحدود - فوز إنبي 1-0 (انتهت)

الإسماعيلي × طنطا 1-0 (انتهت)

غزل المحلة ضد سبورتنج 1-0 (انتهت)

فاركو × الترسانة - فوز فاركو 3-1 (انتهت)

البنك الأهلي × بترول أسيوط 1-0 (انتهت)

المصري ضد وادي دجلة تقام اليوم 4 فبراير - 2:30 مساءً

الزمالك × أبو قير للأسمدة 2-0 (انتهت)

مودرن سبورت ضد الشمس 5-2 (انتهت)

سموحة × منتخب السويس 1-0 (انتهت)

زد إي سي × ديروط - فوز زد 3-1 (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 3-0 (انتهت)

طلائع الجيش × الأولمبي - فوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 (انتهت)

الجونة × القناة - فوز الجونة 2-0 (انتهت)

الاتحاد السكندري ضد تيم إف سي 0-2 (انتهت)

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.