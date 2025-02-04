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رياضة

كأس مصر، المصري يفوز على دجلة ويتأهل لدور الـ16 (صور)

المصري البورسعيدى
المصري البورسعيدى ووادي دجلة، فيتو

كأس مصر، فاز فريق المصري البورسعيدي، علي نظيره وادي دجلة بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.

مباراة المصري ووادي دجلة

 وجاء الشوط الأول  حماسيا من كلا الفريقين دون فاعلية على المرمى، وظهرت خطورة وادي دجلة على مرمى المصري ببعض الفترات، وفي الدقيقة السادسة أنقذ محمود جاد مرمى المصري بعد كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

 

وأحرز خالد الغندور هدف المصري في الدقيقة 81 من عمر المباراة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء 

 

 

تشكيل المصري لمباراة وادي دجلة 

 

 وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيلة فريقه، لمواجهة نظيره وادي دجلة.

محمود  جاد  لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد دبش  ، عمرو سعداوي لخط الظهر،  سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو  ، حسين فيصل، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي  ، أحمد عيد  ، أحمد أيمن منصور، حسن علي، صلاح محسن،  يوسف الجوهري، خالد الغندور، جون ايبوكا،  ليستويل أمانكونا

تشكيل وادي دجلة أمام المصري

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الكافي رجب، خط الدفاع: باستن - الشبيني - أبو الفتوح - دحروج، خط الوسط: كانو - وليد عادل - أحمد سكولز، خط الهجوم: عبد الله كامل - كريم سعيد - كريم حلاوة.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من السيد منير حكمًا للساحة، مصطفى عطية مساعدًا أول، أحمد عبد المنعم شعبان مساعدًا ثانيًا، محمد معاطي حكمًا رابعًا.

وتأهل وادي دجلة، إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على السكة الحديد، بهدف دون مقابل، في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع البنك الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.

ويحتل المصري، المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتصدر وادي دجلة، جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة.

باللون السماوي، المصري يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد

 وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن النادي المصري عن قميصه الثالث للموسم الجديد ( القميص السماوي)، والذي تقدمه الشركة الراعية.
ويأتي اختيار هذا اللون للقميص الثالث لأبناء بورسعيد مستمدًا من البيئة الساحلية لمحافظة بورسعيد المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تعد المدخل الشمالي لقناة السويس.

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