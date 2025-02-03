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رياضة

حكام مباراتي غد الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس مصر

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي غد الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وتقام اليوم الثلاثاء مباراتين ضمن منافسات كأس مصر، حيث يلتقي بيراميدز مع المنصورة في دور الـ32 على ملعب الدفاع الجوي، فيما تجمع المباراة الثانية بين فريقي المصري البورسعيدي ووادي دجلة على ملعب السويس الجديد.

حكام مباراة المصري ضد وادي دجلة

حكام مباراة بيراميدز ضد المنصورة

 

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما.

 

موعد مباراة بيراميدز والمنصورة 

ويحل المنصورة ضيفًا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء على إستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

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كأس مصر لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري بيراميدز المنصورة المصري البورسعيدي وادي دجلة

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