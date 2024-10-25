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خارج الحدود

مندوب فرنسا بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة تنفيذ القرار 1701 ويحذر من هذا الأمر

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

أعلن مندوب فرنسا بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه يجب تنفيذ القرار 1701 بالكامل.

وقبل وقت سابق، أعلن مندوب فرنسا بمجلس الأمن نيكولاس دي ريفيير، أن القرار 1701 يظل الإطار والمشكلة تكمن في تنفيذه ولا أحد يفكر بتغييره أو التفاوض عليه.

وشدد على أنه يجب التأكد من تنفيذ جميع بنود القرار بما فيها تأمين جنوب لبنان ونشر الجيش اللبناني".

وقف إطلاق النار في لبنان


و اعتبر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان يمثل ضرورة لأمننا الجماعي، محذرا من انهيار هذا البلد ومن خطر اندلاع حرب أهلية وشيكة فيه.


وأوضح الوزير الفرنسي في تصريح لقناة "إل سي إي" التلفزيونية، "إن موقفنا، في الوقت الراهن، قائم خصوصا على تخوّف من حرب أهلية وشيكة في لبنان". 

ودعم الوزير تحذيره بالإشارة إلى المجتمعات النازحة والديناميات القوية جدا بين المذاهب وإضعاف حزب الله الذي هو نبأ سار، لن نقول عكس ذلك، مضيفا:" ترون بالفعل أن لبنان يمكن أن ينهار ".

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الأمم المتحدة الفرنسي سيباستيان لوكورنو الجيش اللبناني جنوب لبنان حزب الله

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