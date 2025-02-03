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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن تدمير مستودعات أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن قوات الفرقة 91 دمرت بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال يدمر مستودعات أسلحة لحزب الله 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: إن "قوات اللواء 769 واللواء 7 تواصل العمل في جنوب لبنان، زاعما أن ذلك بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان للحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة.

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وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أنه على مدار الأيام الماضية نفذت القوات أعمال تمشيط لتطهير المنطقة وتدمير بنى تحتية لحزب الله.

وتابع جيش الاحتلال  "في إحدى العمليات عثرت القوات على عدة مستودعات أسلحة احتوت على قذائف هاون وصواريخ وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقطع أسلحة وعتاد عسكري، وتمت مصادرة جميع الوسائل القتالية وتدمير مستودعات الأسلحة".

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جيش الاحتلال لبنان حزب الله

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