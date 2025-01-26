الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

جوزيف عون: سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة

جوزيف عون، فيتو
جوزيف عون، فيتو

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد:" أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق، وأدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة".

وأضاف جوزيف عون:" سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقنا".

 استنفار إسرائيلي في البلدات الحدودية مع لبنان

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث استنفار أمني في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع لبنان تحسبا لعودة القتال. 

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وأعلنت  وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 31 آخرين برصاص جيش الاحتلال خلال استهداف مواطنين أثناء عودتهم إلى بلداتهم جنوبي البلاد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على مواطنين لبنانيين 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن  10 لبنانيين أصيبوا  في بلدات برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي في إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة ١٠ لبنانيين برصاص جيش الاحتلال 

وأفادت وسائل إعلام في  لبنان، بسقوط إصابات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين من سكان جنوب لبنان، حاولوا العبور إلى قراهم جنوب لبنان.

وقالت: إن القوات الإسرائيلية تطلق رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان.

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الرئيس اللبناني لبنان جيش الاحتلال جوزيف عون

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