علاء نبيل يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي منتخب الشباب خلال تدريبات اليوم

واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، تدريباته خلال المعسكر المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار المحدد لها شهر إبريل المقبل.

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفنى الجديد واللاعبين على هامش مران اليوم، وذلك لتقديم التهنئة للجهاز الفنى، وحث الجميع على بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة.



وأكد المدير الفني للاتحاد للاعبين وجهازهم الفنى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يولى هذا الفريق اهتماما مضاعفا، لأنه يمثل مصر فى تصفيات الدورة الأوليمبية المقبلة، وأن اتحاد الكرة لن يتوانى فى توفير متطلبات الجهاز الفنى، وتنفيذ برنامج إعداد على مستوى عال، يضمن الاحتكاك مع كل المدارس الكروية.

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