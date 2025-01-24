منتخب الناشئين 2008 يواجه نظيره التركي بمعسكر فبراير

يدخل منتخب الناشئين مواليد 2008 معسكرا تدريبيا مغلقا يوم 12 فبراير المقبل، ضمن برنامج إستعداداته لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب أواخر مارس المقبل.

منتخب الناشئين يواجه تركيا وديا

وكشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة لفيتو، أن منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس سيخوض مباراتين وديتين دوليتين، سيكون الأقرب لهما مواجهة نظيره المنتخب التركي للناشئين، على أن يتحدد موعدهما بشكل نهائي خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع الاتحاد التركي لكرة القدم

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين يفوز على بسيون وديا

فاز المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2008 على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى انطلق الأحد الماضى استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.

سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من: عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.

وحرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد على حضور المباراة ومصافحة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أحمد الكأس واللاعبين لمساندتهم والشد من أزرهم.

35 لاعبا في معسكر منتخب 2008

انتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفني الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب، وذلك قبل معسكر منتخب الناشئين الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى ستخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

علاء نبيل يجمع الجهاز الفني واللاعبين

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصارى جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا.

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