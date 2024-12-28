الكاس يطلب معسكر طويل لمنتخب الناشئين قبل أمم إفريقيا

منتخب الناشئين، طلب أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، إقامة معسكر تدريبي طويل في ختام تحضيرات الفريق لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب في شهر مارس المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

ثلاث معسكرات تدريبية لمنتخب الناشئين

وتضمن البرنامج الذي أعده أحمد الكاس خوض منتخب الناشئين ثلاث معسكرات تدريبية الأول في يناير والثاني في فبراير، أما المعسكر الأخير فيقام النصف الثاني من شهر مارس المقبل.

وتضمن البرنامج الذي أعده المدير الفني لمنتخب الناشئين، خوض الفريق في المعسكرات الثلاث ما بين أربع إلى ست مباريات ودية قوية، مع المنتخبات التي تأهلت لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

موعد معسكر منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا

ووفقا للبرنامج الذي قدمه أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين لمسئولي اتحاد الكرة، فإن الفريق سيبدأ تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا بالدخول في معسكر مغلق خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير المقبل بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر.

أحمد الكاس، فيتو

تفاصيل برنامج إعداد منتخب الناشئين

ويتضمن برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الذي عرضه أحمد الكاس المدير الفني للفريق على علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، إقامة معسكر مغلق كل شهر يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات إفريقية، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب.

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 أبريل 2025.

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