الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

المصريون فى بريطانيا يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية رفضا لمقترح ترامب

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية فى بريطانيا، فيتو

استجابة لدعوة أبناء الجاليات المصرية فى أوروبا، تنطلق غدا عدة تظاهرات أمام السفارات الأمريكية بعواصم غربية مختلفة تشمل لندن وميلانو وباريس، للتعبير عن الرفض الشعبى لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.

تظاهرة أمام السفارة الأمريكية فى لندن الأربعاء

وأكد مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني؛ ورئيس البيت المصري فى المملكة المتحدة، أن تظاهرة الغد أمام السفارة الأمريكية في لندن، تحمل شعار "لا للتهجير" ومن المقرر أن تنطلق الأربعاء فى السادسة مساء بتوقيت المملكة المتحدة.

 

وأكد تحالف الكيانات المصرية فى أوروبا والمنتشرين فى جميع  دول القارة، على رفضهم المساومة على السيادة المصرية، وأن مصر لن تخضع لأية مساومات، وهناك ١٠٠ مليون مصرى سيلبون نداء الوطن لأنهم يعلمون جيدا  أن سيناء أرض استردها الشعب بدماء الشهداء ومازلت تروى بها.

تركيا تساند موقف مصر الرافض للتهجير

 فى ذات السياق، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، فى وقت سابق من اليوم، أن بلاده تعارض كل تدخل يهدف لإبعاد الفلسطينيين عن وطنهم، معتبرا أن هذه الخطوة تؤجج التوترات في المنطقة، متعهدا بوقوف تركيا إلى جانب مصر فيما يخص مقاومة "مقترح التهجير".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اقترح تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، طالبا من مصر والأردن استقبال بعضهم الأمر الذي قابلتها القاهرة وعمان بالرفض.

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