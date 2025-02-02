الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

تركيا: تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي

وزير الخارجية التركي،
وزير الخارجية التركي، فيتو

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان:" استمرار وقف إطلاق النار في غزة أولوية بالنسبة لتركيا، ويجب إنهاء العقبات الإسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى غزة".

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وأضاف وزير الخارجية التركي:" الاشتباكات والنزاعات ستتواصل ما لم تحل مسألة فلسطين عبر حل الدولتين ويجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة".

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وتابع:" تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم:" مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بنتائج اجتماع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو".

وأضاف المسؤولون أن عدم التحرك نحو المرحلة الثانية من الاتفاق قد يعني استمرار الحرب في غزة لعام آخر.

 

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم الأحد: "بحثت مع وزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية وسوريا".

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غزة وزير الخارجية التركي تهجير الفلسطينيين تركيا

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