الأربعاء 29 يناير 2025
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خارج الحدود

دبلوماسي يعلق على الرد القوي من السيسي على مقترح ترامب

السيسي وترامب
السيسي وترامب

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أكدت منذ 7 أكتوبر 2023 ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك موقفها من الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

رفض التهجير القسري للفلسطينيين 

وأوضح أن أحد المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدولة المصرية هو رفض التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

 

موقف السيسي من مقترح ترامب 

وشدد هريدي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن الطرح الأخير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعادة التأكيد على موقف مصر الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف: "التهجير القسري أو حتى التطوعي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، إذ إن أي عملية تؤدي إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ستجعل حل الدولتين مستحيلًا على أرض الواقع."

وتابع: "إذا أصرت إسرائيل على دفع الفلسطينيين في قطاع غزة لعبور الحدود المصرية، فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على علاقات السلام، كما أن الشعب المصري يدعم بشكل كامل موقف القيادة السياسية الرافض لـتهجير الفلسطينيين".

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