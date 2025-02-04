زحام مرورى بدائرى المعادى إثر حادث تصادم سيارتين

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى بالمعادى، اليوم الثلاثاء، مما تسبب فى زحام مرورى.

حادث تصادم سيارتين

رصدت المتابعة الميدانية زحام مرورى على الطريق الدائرى بالمعادى أمام قائدى السيارات القادمة من الجيزة اتجاه التجمع الخامس.

وبالإنتقال والفحص تبين حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرسانى ما أدى إلى اصطدام سيارة أخرى بها من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الواقعة.

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