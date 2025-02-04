السيطرة على حريق جراج سيارات فى المقطم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق جراج سيارات بمنطقة المقطم .

حريق جراج سيارات

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق جراج فى منطقة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الإمتداد والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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