الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق جراج سيارات فى المقطم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق جراج سيارات فى المقطم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق جراج سيارات بمنطقة المقطم .

حريق جراج سيارات

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق جراج فى منطقة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق،  وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الإمتداد والسيطرة على الحريق دون وقوع  خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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