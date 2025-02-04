سقوط تاجر سلاح في دار السلام بحوزته 5 قطع خرطوش وطلقات نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (4 فرد خرطوش -فرد محلى وعدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



سقوط تاجر سلاح فى دار السلام بحوزته 5 قطع وطلقات نارية



سقوط تاجر سلاح فى دار السلام بحوزته 5 قطع وطلقات نارية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.

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