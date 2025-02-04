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منطقة الغربية الأزهرية تعلن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة

منطقة الغربية الأزهرية
منطقة الغربية الأزهرية

أعلن عبد اللطيف طلحة رئيس منطقة الغربية الأزهرية عن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة، داعيا المتقدمين المدرجين في الكشوفات المرفقة إلى التوجه إلى ديوان عام منطقة الغربية الأزهرية بسيجر، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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مواعيد الحضور وفق الإدارات التعليمية

وحدد رئيس منطقة الغربية الأزهرية مواعيد استقبال المقبولين وفق الإدارات التعليمية، وذلك على النحو التالي:
 

اليوم الثلاثاء: المتقدمون من إدارات سمنود، بسيون، وكفر الزيات.

الأربعاء: المتقدمون من إدارات المحلة الكبرى وبشبيش.

الخميس: المتقدمون من إدارات زفتى وقطور.

وأكد رئيس منطقة الغربية الأزهرية أن الحضور في المواعيد المحددة ضروري لاستكمال إجراءات التعاقد، مع ضرورة إحضار المستندات المطلوبة وفق ما تم الإعلان عنه مسبقًا.

لمزيد من التفاصيل، يمكن للمتقدمين الاطلاع على الكشوفات المرفقة أو التواصل مع إدارة المنطقة الأزهرية بـ الغربية.

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