على رأسهم جروس ومدرب مودرن.. 4 مدربين يواجهون شبح الرحيل بالدوري المصري.. تراجع مستوى الجونة والإسماعيلي يهدد استمرار علاء عبدالعال وحمد إبراهيم

الدوري المصري، يواجه 4 مدربين بواقع 2 مدرب محلي ومثلهم أجنبي شبح الرحيل من تدريب الأندية المصرية في موسم الدوري هذا الموسم والذي شهد عدد 6 تغييرات حتى الآن.

وسجل رحيل الكابتن شوقي غريب عن قيادة غزل المحلة، الرقم السادس في عدد المدربين الراحلين عن تدريب الأندية بالدوري المصري موسم 2024-2025.

ويعد غزل المحلة أكثر الفرق تغييرا للمدربين بالدوري الممتاز هذا الموسم بعد رحيل شوقي غريب وقبله أحمد عيد عبدالملك، ويليه كل من الاتحاد السكندري وإنبي والزمالك ومودرن سبورت بواقع تغيير مدرب لكل فريق.

ويتصدر السويسري جروس المدير الفني لنادي الزمالك والفرنسي فرانك دوماس مدرب مودرن سبورت قائمة المدربين الذين يواجهون خطر الرحيل عن الأندية خاصة بعد تراجع نتائج الفريقين وأبرزها خسارة الزمالك من بيراميدز 3-0 بالجولة الـ 11 والخسارة من مودرن سبورت.

وتعد مباراة الزمالك والاسماعيلي المقبلة مباراة فاصلة في مسيرة جروس مع الزمالك حيث يعني الخسارة أو التعادل ابتعاد الزمالك عن منافسة بيراميدز والأهلي علي لقب الدوري.

أما على صعيد مودرن سبورت فإن عروض المدرب الفرنسي مع الفريق منذ توليه المسئولية لم تكن مقنعة باستثناء مباراة الزمالك إلا أن مواجهة مودرن المقبلة أمام غزل المحلة ستحدد بشكل كبير مستقبل الفرنسي فرانك دوماس في تدريب مودرن سبورت.

كما يواجه المدربان المصريين علاء عبدالعال (الجونة ) وحمد إبراهيم (الإسماعيلي) المصير ذاته مع تراجع نتائج الفريقين في الدوري المصري ورغم أن الجونة حسم التأهل في كأس مصر على حساب تيم إلا أن الفريق الساحلي يمر بظروف صعبة بالدوري.

فاسيليو يعود للتدريب بالدوري المصري

وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عن تعيين بابا فاسيليو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للكابتن شوقي غريب.

وشملت حركة تغييرات المدربين موسم 2024-2025 رحيل سيد ياسين مدرب إنبي بعد قرار إدارة النادي البترولي ليتولى مدير الكرة محمد إسماعيل قيادة الفريق البترولي بدلًا منه، ثم رحل أحمد عيد عبد الملك عن غزل المحلة ليتولى شوقي غريب تدريب الفريق، ثم رحل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك ليتم التعاقد مع كريستيان جروس، ورحل طلعت يوسف عن مودرن سبورت وتولى بدلًا منه الفرنسي فرانك دوماس، ثم رحيل بابا فاسيليو عن تدريب الاتحاد السكندري، وأخيرا رحل الكابتن شوقي غريب عن تدريب غزل المحلة.

سيد ياسين يفتتح مسلسل رحيل المدربين

كانت بداية التغييرات في الثاني من ديسمبر الماضي بفريق إنبي بإعلان النادي رحيل سيد ياسين بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67.

وتولى محمد إسماعيل مدير الكرة القيادة الفنية للفريق ومعه هاني عبد الله مدربًا عامًا، ورضا فداوي مدربًا عامًّا وإبراهيم محمد مديرًا للكرة وتامر السيد مديرًا إداريًّا للفريق.

رحيل أحمد عيد عن غزل المحلة وتولي شوقي غريب

وثاني التغييرات هي تقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل في بيان رسميا عن قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًّا لزعيم الفلاحين.

شوقي غريب

وتولى شوقي غريب القيادة الفنية للفريق في السابع من ديسمبر الماضي ليحقق حلمًا تأخر 30 سنة مع غزل المحلة وهو الفريق الذي تألق فيه لاعبًا قبل إعلان رحيله عن قيادة زعيم الفلاحين يوم الثالث من فبراير الجاري.

رحيل جوميز عن الزمالك وتولي جروس

ورحل المدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز في 11 من ديسمبر الماضي لتولي القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في 12 من ديسمبر الماضي التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.

رحيل طلعت يوسف عن مودرن سبورت

وكان طلعت يوسف رحل عن نادي مودرن سبورت ليسجل الرحيل رقم 4 بالدوري هذا الموسم ليتولى المدرب الفرنسي فرانك دوماس، مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

فاسيليو يرحل عن تدريب الاتحاد السكندري

وأعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتولي طلعت يوسف تدريب زعيم الثغر خلفا له بعد الخسارة أمام تيم إف سي في كأس مصر.

ويعد القبرصي بابا فاسيليو هو المدرب الخامس الذي تتم إقالته من منصبه خلال الموسم الحالي بالكرة المصرية، ببطولة الدوري المصري بعد رحيل مدربي الزمالك ومودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي.

تراجع عبد الحميد بسيوني

وكان عبد الحميد بسيوني، عاد إلي تدريب طلائع الجيش بعد تقديم استقالته من تدريب الفريق العسكري.

وشهدت تغييرات خريطة مدربي الأندية المصرية وجهان أجنبيان جديدان عبر ناديي الزمالك ومودرن سبورت ليصل عدد المدربين الأجانب بالدوري المصري إلى 5 مدربين بعد عودة بابا فاسيليو من جديد للتدريب بالدوري عبر بوابة غزل المحلة بعد رحيله عن تدريب زعيم الثغر.



المدربون الأجانب في الكرة المصرية

الأهلي: السويسري مارسيل كولر

الزمالك : السويسري جروس

بيراميدز: الكرواتي يورتشيتش

مودرن سبورت: الفرنسي فرانك دوماس

غزل المحلة: القبرصي بابا فاسيليو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.