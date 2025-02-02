الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

حقيقة عودة جوميز لتدريب الزمالك

جوميز
جوميز

نفى أحمد مجدي، مساعد المدير الفني البرتغالي  جوميز، الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عن رغبة المدرب البرتغالي  في العودة لتدريب نادي الزمالك مجددًا.

وقال مجدي في تصريحات خاصة: إن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن جوميز لم يعرض العودة إلى الفريق الأبيض بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن جوميز يركز حاليًا في عمله مع نادي الفتح السعودي، الذي يعكف على تطوير الفريق وتحقيق النجاح معه في الدوري السعودي.

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت تقارير تفيد بأن جوميز يفكر في العودة للزمالك بعد فترة قصيرة من رحيله، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها النادي حاليًا على الصعيد الفني والإداري، إلا أن مجدي أكد أن جوميز مرتاح في مكانه الحالي ولا يفكر في الانتقال إلى أي فريق آخر في الوقت الحالي.

يُذكر أن جوميز قاد الزمالك في فترة ماضية، وحقق العديد من النجاحات مع الفريق قبل أن يرحل عن النادي ليبدأ مرحلة جديدة مع نادي الفتح السعودي. ورغم نجاحاته مع الزمالك، إلا أن جوميز يضع حاليًا كل تركيزه على مهمته الحالية في السعودية.

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