طلعت يوسف يتولى رسميا تدريب الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف الكابتن طلعت يوسف بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون خلال الساعات القادمة.



إقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خروج الفريق من مسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

كما قرر مجلس الادارة النادي السكندري إقالة الجهاز المعاون للمدرب القبرصي وتم إخطار الجهاز الفني بهذا القرار صباح اليوم الثلاثاء.

كأس مصر، حقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجآت مسابقة كأس مصر حتى الآن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره باستاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

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