الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

بابا فاسيليو عن إقالته من تدريب الاتحاد: محبط للغاية

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

علق القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، على رحيله عن زعيم الثغر بعد قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي بإقالته وتكليف طلعت يوسف بمهام المدير الفني.

وقال بابا فاسيليو في بيان رسمي: “كان شرفًا لي أن أعمل مع نادي الاتحاد، وأود أن أتوجه بشكر خاص لرئيس النادي محمد مصيلحي على منحي هذه الفرصة، علاقتنا من الاحترام والصداقة ستستمر بالتأكيد بعيدًا عن كرة القدم”.

وأضاف: “لقد أنشأنا فريقًا منظمًا وقويًا، أترك النادي والفريق متأخرًا بثلاث نقاط عن المركز الثالث في الترتيب، ولا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية”.

وتابع: “أنا محبط للغاية من القرار المبكر الذي تم دون إتمام المشروع الذي بدأناه في بداية الموسم، وهو مشروع أعتقد أنه كان يستحق مزيدًا من الوقت لنعرف إمكاناتنا بالكامل ونحقق أهدافنا”.

واختتم بابا فاسيليو بيانه: “أشكر اللاعبين والجهاز الفني الذين عملت معهم خلال هذه الفترة، لقد كانت مجموعة رائعة ذات إمكانيات عالية، وكانت ملتزمة بالقيم التي غرسناها وبالمشوار الذي بدأناه معًا”.
 

وأعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف طلعت يوسف بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته.

 

كشف حساب بابا فاسيليو بعد إقالته من الاتحاد السكندري 

 

 تولي بابا فاسيليو تدريب فريق الاتحاد السكندري، مع بداية الموسم الحالي ولعب 9 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات.

 وسجل لاعبو اتحاد السكندري مع فاسيليو  3 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
وفي بطولة الدوري لعب بابا فاسيليو 7 مباريات ببطولة الدوري وفاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 2 وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبل 4 أخرين.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري حاليا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.

وفي بطولة كأس رابطة الأندية تلقي الفريق خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات.

وودع الفريق بطولة كأس مصر  من دور الـ 32 بعد الهزيمة أمام فريق تيم اف سى أحد أندية الدرجة الثانية بهدفين دون مقابل ليقرر النادي رحيل القبرصي عن تدريبه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون لطلعت يوسف خلال الساعات القادمة.


إقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خروج الفريق من مسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

 

 وحقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجآت مسابقة كأس مصر حتى الآن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره باستاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

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