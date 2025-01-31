مطرانية الوادي الجديد تستضيف حملة للتصدي للشائعات التي تحاول زعزعة الأمن القومي (صور)

اختتم مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة تحت شعار (اتحقق...قبل ما تصدق) بهدف التصدي للشائعات التى تحاول زعزعة الأمن القومي المصري، وذلك من داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، والتي شارك فيها عدد كبير من رواد الكنيسة وبحضور جناب القس شنودة صهيون وجناب القس ابراهيم الفى رعاة الكنيسة.

يأتي هذا في إطار التنسيق والتعاون بين مركز النيل للإعلام ومطرانية الوادي الجديد برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا ارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات صرح بذلك جريس شنودة الإعلامي بمركز النيل.

وأكد جريس، عمق العلاقة بين المركز وكافة المؤسسات المجتمعية والذى يسهم بشكل كبير في توصيل رسالة إعلامية هادفة في مختلف القضايا.

كما أوضح أهداف الحملة لافتًا إلى الدور الوطني للكنيسة المصرية على مر العصور في التصدي للمؤامرات والازمات التي تحاول التأثير على السلام والأمن المجتمعي.

وفى ذات السياق، أوضح القس شنودة صهيون رسالة الكنيسة لإعلاء قيمة الوطن والحفاظ على الأمن القومي مستشهدا بالآيات من الكتاب المقدس والتعاليم الدينية التي تدعو الى المحبة وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن داخل الأجيال، كما أكد على الدور المجتمعى للكنيسة المصرية الذى لا يقتصر فقط على الصلوات وإقامة الشعائر الدينية ولكن يمتد فيما هو أبعد لخدمة وتنمية المجتمع

وعن مفهوم الشائعات وخطورتها تحدث الدكتور محمود كمال دكتوراه في المناهج بكلية التربية وخريج اكاديمية ناصر العسكرية حيث تناول بالتفصيل أنواع الشائعات وخصائصها وآليات انتشارها، وباستخدام الفيديوهات وعروض الداتا شو وأوضح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة على الأمن الفكري واستخدامها في تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

ومن جانبها أشارت دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، إلي ختام فعاليات حملة الهيئة العامة للاستعلامات، والتي هدفت من خلالها إلى التصدي للشائعات التى تحاول زعزعة الأمن القومي المصري، وتعزيز المواطنة ورفع الوعي لدى الأفراد في المجتمع المصري حول خطورة المعلومات الخاطئة والمضللة، وأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تصديقها أو مشاركتها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من انتشار الأخبار المضللة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.