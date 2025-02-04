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محافظات

شاب يتخلص من حياته شنقا في الفيوم

شاب يتخلص من حياته
شاب يتخلص من حياته شنقا، فيتو

أقدم شاب مقيم بقرية النصارية التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، على الانتحار شنقا، مستخدما حبل معلق فى شجرة بأرض زراعية،  لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل انتحار شاب في الفيوم

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز ابشواي بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة،  بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل أرض زراعية بقرية النصارية، دائرة المركز،  وعلي الفور انتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص والتحريات، أن "شعبان.س.ع " 21 سنة، يمر بحالة نفسية سيئة،  دفعته للخروج من المنزل وإحضار حبل وتوثيق يديه وشنق نفسه مستخدما الحبل بعد ربطه فى الشجرة.

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة، انتقل  وكيل النيابة وخبير الأدلة الجنائية، الي موقع الحادث، وتبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، لمعرفة تاريخ وأسباب الوفاة.

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