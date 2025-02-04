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محافظات

منطقة الفيوم الأزهرية تعلن أسماء المقبولين للعمل بالحصة في المعاهد الدينية

قطاع المعاهد بالأزهر
قطاع المعاهد بالأزهر الشريف، فيتو

 أعلنت منطقة الفيوم الأزهرية عن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة، والتي أجريت بهدف سد العجز في معاهدها خلال الفصل الدراسي الثاني.

تخصصات تم قبول من تقدموا لها لسد العجز بالحصة

 وأكد الشيخ محمود حسانين، رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، أن مسابقة معلمي الأزهر هدفها سد الاحتياجات في مختلف التخصصات الشرعية، العربية، والثقافية، ودعم العملية التعليمية وتطويرها بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأزهر المستمرة لمواكبة التطورات التعليمية الحديثة، وتحقيق جودة التعليم الذي يواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية.

نشر الأسماء على موقع المنطقة الأزهرية

وأضاف رئيس  منطقة الفيوم الأزهرية، أن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة تم الإعلان عنها  من خلال كشوف تم نشرها على الصفحة الرسمية لمنطقة الفيوم الأزهرية، ويتم بدءا من غدا استقبال المتقدمين لاستكمال باقي إجراءات التعيين من كل الإدارات على مستوى المحافظة.

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 كما يتم استقبال من سيوقعون علي العقود، ويتسلم معلموا الحصة عملهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت المقبل.

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