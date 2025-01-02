الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية والتصدي لحرب الشائعات بإعلام الداخلة

واصل مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ فاعليات الحملة الإعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لمواجهة الشائعات والتوعية بمخاطرها على أمن واستقرار البلاد تحت شعار "اتحقق.. قبل ما تصدق"، تحت رعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى.

وفي إطار الحملة الإعلامية الموسعة، نظم مركز إعلام الداخلة اليوم ندوة تحت عنوان "الاصطفاف الوطني والمكتسبات الاقتصادية ركائز للحفاظ على أمن واستقرار البلاد "، استضافتها الجمعية الخيرية بقرية الجديدة بمركز الداخلة، حاضر فيها الدكتور نبيل حنفي مستشار محافظ الوادي الجديد للمشروعات التنموية، ووكيل ادارة الأوقاف بقرية الجديدة الشيخ أحمد عبد الجليل، وشارك فيها عدد من قيادات الأجهزة الإدارية وقيادات شعبية ولفيف من أهالي القرية.

وأكد الدكتور نبيل حنفي: أن الشائعات تضر بالاستقرار الداخلي للبلاد بل وتهدد الأمن القومي المصري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوعي الشعبي ركيزة أساسية في التصدي لمثل هذه الحملات الضارة، موضحا أن الشعب المصري لديه القدرة على التمييز بين الحقائق والوقائع المزورة والمختلفة وكثيرا ما اصطف الشعب المصري حول قيادته السياسية في أصعب المواقف مما ساهم في عبور هذه المواقف.

وشدد مستشار محافظ الوادي الجديد على أن الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضمانة للاستمرار في تحقيق المكتسبات والإنجازات التنموية والاقتصادية ومن ثم إسقاط أي محاولة لزعزعة إستقرار البلاد والنيل من وحدتها.

وأضاف مستشار محافظ الوادي الجديد للمشروعات التنموية قائلا: ما يحققه الوطن من إنجازات في مختلف المجالات على الرغم من الظروف العالمية والإقليمية الصعبة والصراعات التي تمر بها المنطقة، يعكس بجلاء هذا الإصطفاف الوطني كما يعكس إصرار الشعب على مواصلة الإنجازات في هذه المرحلة الدقيقة على الرغم من المحاولات المغرضة للنيل من استقرار الوطن من خلال العديد من الممارسات ومن بينها نشر الشائعات.

وذكر الدكتور نبيل حنفي أن أعداء البلاد يجتهدون في التقليل من مكتسبات الدولة في مختلف المجالات وما يتحقق من إنجازات والتشكيك في الدور الإقليمي والعالمي لمصر من خلال سلاح الشائعات التي زادت وتيرتها مؤخرا للنيل من الأمن والاستقرار الوطني المصري، لكننا نراهن على الوعي الوطني والإدراك الشعبي للمقاصد المغرضة لهذه المحاولات.

وأكد الدكتور نبيل حنفي على أهمية التصدي للشائعات والأخبار المضللة التي تهدف لزعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، مشددا على دور الإعلام في هذا الإطار.

وقال وكيل إدارة الأوقاف الشيخ أحمد عبد الجليل: إن الشائعات من أخطر الأمور التي ينبغي مواجهتها في ضوء آثارها السلبية على الفرد والمجتمع والدولة، فكم من بيوت هدمت وأصحاب تفرقوا وبلدان تزعزع أمنها بسبب الشائعات، مؤكدا على أن العلاج يكمن في التمسك بالقرآن والسنة.

إلى ذلك أكد الحضور أهمية تكثيف مثل هذه اللقاءات التثقيفية للتوعية بأهمية الإصطفاف الوطني وعدم الالتفات للشائعات، هذا وقد أدار الندوة محسن محمد مدير مركزاعلام الداخلة، وحضور مروة محمد الإعلامية بالمركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.