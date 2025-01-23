الخميس 23 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محافظ القاهرة ووزير الإعلام العُماني يشاركان في افتتاح معرض القاهرة للكتاب (صور)

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو

وصل منذ قليل، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عمان، والسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بمصر إلى مركز مصر للمعارض الدولية، للمشاركة في افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 56. 

مواعيد معرض القاهرة الدولي

تأتي هذه الدورة تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة" وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والأديب المصري؛ شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعمول؛ شخصية معرض كتاب الطفل.

خريطة معرض الكتاب 2025 pdf

وتشهد هذه الدورة من معرض الكتاب الدولي تقديم برنامج ثقافي ثري ومتنوع يضم أكثر من 600 فعالية، تشمل ندوات أدبية، حوارات فكرية، وعروضًا فنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. 

كما تشهد استحداث محاور ثقافية جديدة تتماشى مع تحديات العصر، مثل محور "ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي"، ومحور “الدبلوماسية الثقافية”

إضافة إلى إطلاق منصة الكتب الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستتيح عددًا من إصدارات قطاعات الوزارة في مختلف فروع المعرفة، وستتاح للجمهور مجانًا، كما سيشهد المعرض بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق أول بودكاست بالمعرض.

ومن المقرر أن يتم انطلاق مبادرة المليون كتاب في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى تدشين تطبيق "كتاب" في الساعة الخامسة مساءً.

ثمن تذاكر معرض الكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ5 جنيهات، ويمكنكم الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

هل معرض الكتاب مفتوح اليوم

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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