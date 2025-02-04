إصابة سائق ومرافقه في انقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعي بالقليوبية
شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق قها انقلاب سيارة نقل “طلعة كوبري قها” اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهم لمستشفى قها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
انقلاب سيارة نقل علي الطريق الزراعي
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة سيارة نقل “طلعة كوبري قها” اتجاه القاهرة بطريق مصر اسكندرية الزراعي.
وتبين اصابة السائق محمد قدرى إبراهيم ومحمد هنداوى عبد الجواد، 55 عاما، مقيمين بمحافظة البحيرة وتم نقلهم إلى مستشفى قها.
وتم نقل المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل علي الزراعي لمستشفى قها.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث علي الطريق الزراعي وتبين إصابة شخصين السائق ومرافقه جرى نقلهم لمستشفى قها، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.
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