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إصابة 9 أشخاص حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية،فيتو

 أصيب 9 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق مصر إسكندرية الزراعي، في نطاق مدينة بنها، عند منطقة سندنهور.

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أسماء المصابين في حادث الطريق الزراعي 

 وتبين أن المصابين في حادث الطريق الزراعي هم: آدم أحمد إسماعيل بدر 10 سنوات تلميذ، ومقيم أبو سنة قليوب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وميار آحمد إسماعيل بدر 15 سنة طالبة، ومقيمة نفس العنوان، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورانيا زينهم كمال عبد الحميد 35 سنة ربه منزل، ومقيمة نفس العنوان، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الناصر عبد الله 60 سنة، سائق السيارة، ومقيم الباجور منوفية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

بالإضافة إلى عبد الفتاح أحمد 28 سنة، موظف بنك، ومقيم الباجور منوفية، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وملك محمد علي 15 طالبة، ومقيمة الباجور منوفية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وآمال مرزوق إمام مرسي 43 سنة، موظفة بمدرسة الباجور ومقيمة الباجور منوفية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء عبد العال 43 سنة، بائع، ومقيم الباجور منوفية، مصاب بكدمات سحجات متفرقة بالجسم، وكمال محمد عبد الصبور 25 سنة، عامل ومقيم الباجور منوفية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

 

نقل المصابين في حادث الطريق الزراعي ببنها الجامعي 

 وجرى نقل المصابين في حادث الطريق الزراعي  لمستشفى بنها الجامعي وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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