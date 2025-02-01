السبت 01 فبراير 2025
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ننشر أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالبحيرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تنشر “فيتو” أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بسيارته على الطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة، الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح وكدمات بانحاء الجسم.

 

أسماء ضحايا حادث الدهس

وأسفر الحادث عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب (٣٣ عامًا) مقيم القناوية بأبو حمص، وإصابة كل من أحمد حامد الطويل وتامر فرحات عبد الصمد ومقيما بأبو حمص، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دمنهور العام.

 

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بالحادث 

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين اخرين في حادث دهس على الطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة، أثناء قيادة نجل فنان شهير لسيارته فصدمه وتم نقل الجثة إلى  والمصابين الي مستشفى دمنهور وإلقاء القبض على المتسبب بالحادث.  

 

مصرع شخص صدمته سيارة نجل الفنان المشهور

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير علي الطريق الزراعي السريع داخل نطاق مركز أبو حمص بالانتقال الجهات المختصة والمعاينة تبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين  صدمته سيارة وتم التحفظ علي قائدها الذي تبين أنه “صلاح الدين ” نجل الفنان عبد العزيز مخيون  أحد الفنانين المشاهير في التمثيل وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة  والمصابين إلى مستشفى دمنهور.

 

التحفظ على سيارته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض المتهم علي النيابة العامة والتحفظ على سيارته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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فيتو ضحايا الزراعي السريع محافظة البحيرة عبد العزيز مخيون
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