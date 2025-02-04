الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق مطعم في مدينة السلام

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق مطعم بالسلام 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بدائرة قسم شرطة السلام وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق مطعم بالسلام مدينة السلام مطعم بمدينة السلام الحماية المدنية بالقاهرة

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