ترامب: هناك تقدم في المحادثات حول الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك "تقدما" في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى، وذلك قبيل بدء مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا: “المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ومختلف الدول الأخرى تتقدم”.

وأضاف: "بنيامين نتنياهو سيأتي الثلاثاء، وأعتقد أن لدينا بعض الاجتماعات الكبيرة جدا المقرر عقدها"، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قد قال أمس قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة إنه يعتزم بحث "قضايا مهمة" تواجه إسرائيل والشرق الأوسط في اجتماعه مع ترامب في واشنطن.

وأضاف نتنياهو إنه من بين قضايا أخرى سيتم مناقشتها "تحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليين) والتعامل مع إيران".

وشدد نتنياهو على أن المحور الإيراني "يهدد السلام في إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره".

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