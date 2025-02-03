الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: هناك تقدم في المحادثات حول الشرق الأوسط

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك "تقدما" في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى، وذلك قبيل بدء مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا: “المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ومختلف الدول الأخرى تتقدم”.

 وأضاف: "بنيامين نتنياهو سيأتي الثلاثاء، وأعتقد أن لدينا بعض الاجتماعات الكبيرة جدا المقرر عقدها"، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قد قال أمس قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة إنه يعتزم بحث "قضايا مهمة" تواجه إسرائيل والشرق الأوسط في اجتماعه مع ترامب في واشنطن.

وأضاف نتنياهو إنه من بين قضايا أخرى سيتم مناقشتها "تحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليين) والتعامل مع إيران".

وشدد نتنياهو على أن المحور الإيراني "يهدد السلام في إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرق الأوسط إسرائيل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب واشنطن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ولاية فلوريدا رئيس الوزراء الإسرائيلي إطلاق سراح جميع الرهائن

مواد متعلقة

ترامب: المحادثات مع أوكرانيا وروسيا تسير على نحو جيد

بولندا عن فرض ترامب رسوما على الاتحاد الأوروبي: لدينا سيناريوهات مختلفة وبدون خوف

هيئة البث: نتنياهو يطلب من ترامب إلغاء قيود فرضها بايدن على الاحتلال

رئيس بنما يوجه ضربة موجعة للصين بعد تهديدات ترامب بشأن القناة
ads

الأكثر قراءة

مدير لجنة المسابقات بالرابطة يحسم قانونية مشاركة الساعي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

زيادة في سعر مستحضر شهير لعلاج الإمساك من 60 إلى 80 جنيها

هل تضم واشنطن قناة بنما لها بالقوة؟، وزير خارجية أمريكا يجيب

مجلس الوزراء يناقش الحزمة الاجتماعية 2025.. متى تُقر الزيادات الجديدة؟

الحكومة: نراجع آخر مرحلة في حزمة الحماية الاجتماعية قبل عرضها على السيسي

طرد كانييه ويست وزوجته بعد ظهورها عارية على السجادة الحمراء لـ جرامي

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

ترامب يعلن قطع المساعدات عن جنوب أفريقيا

منوعات

المزيد

ليست خائنة، حبيب صديقة بيلينجهام السابق يدافع عنها

سعر البن العالمي يصل إلى أعلى مستوياته منذ نصف قرن

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية