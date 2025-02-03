الإثنين 03 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد السعودية، أحمد الشرع يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان

أحمد الشرع
أحمد الشرع

 يجري الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، زيارة رسمية إلى تركيا يوم غد الثلاثاء، في ثاني زيارة خارجية له بعد السعودية منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

 

أحمد الشرع يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان

 وذكر فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عبر منصة "إكس"، أن أحمد الشرع سيلبي دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة.

الشرع وبن سلمان، فيتو
الشرع وبن سلمان، فيتو

 ومن المقرر أن تركز المحادثات، التي ستعقد في القصر الرئاسي بالعاصمة “أنقرة”، على تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصًا فيما يتعلق بخطوات مشتركة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار، وضمان الأمن المستدام في سوريا.

 

وأكد رئيس دائرة الاتصال، أن العلاقات التركية السورية، التي أعيد إحياؤها بعد استعادة سوريا لحريتها، ستشهد مزيدًا من التطور وستكتسب أبعادًا جديدة في المرحلة المقبلة.

 

أحمد الشرع يبحث تطوير العلاقات مع الأمير محمد بن سلمان

 واستقبال يوم أمس الأحد، ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي زار السعودية فى أول زيارة خارجية له منذ تعيينه فى منصبه بقرار قادة الفصائل المسلحة.

وقام أحمد الشرع، بإداء فريضة العمرة على هامش زيارته إلى السعودية، وقال فى بيان له عقب انتهاء الزيارة، إن الحكومة السورية عملت على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في كل المجالات

وأكد أحمد الشرع بعد لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية حريصة على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه، وشدد على أهمية استمرار التعاون مع السعودية لتعزيز دور سوريا في القضايا العربية والعالمية.

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الرئيس السوري أحمد الشرع تركيا السعودية أردوغان العلاقات التركية السورية

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